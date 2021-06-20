Россиянам объяснили опасность чрезмерной активности после вакцинации

Дефицит глюкозы в организме, вызванный длительными физическими нагрузками, может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от ковида. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Не устраивайте заплывы, марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием. <…> Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются», — объяснил Гинцбург в беседе с ТАСС.

Дефицит глюкозы в крови, который был вызван спортом на выносливость — длительным плаванием, лыжами, бегом — запускает регуляторные механизмы, объяснил Гинцбург. Эти механизмы, по его словам, ограничивают потребление глюкозы, чтобы клетки головного мозга могли ее получать.

Клетки головного мозга без глюкозы не проживут.

Вакцинироваться «Спутником V» нельзя при некоторых заболеваниях. К примеру, прививаться нельзя при крапивнице и конъюнктивите, если болезни находятся в острой фазе. Также запрещено вакцинироваться при остром состоянии любого другого заболевания. А пациентам с онкологическим заболеванием в ремиссии, которые не получают химиотерапию, можно ставить прививку. Однако если человек получает химиотерапию в виде цитостатиков, эффекта не будет. Препарат не нанесет ему вреда, но антитела не образуются.

«Спутник V» не противопоказан пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии. В первую очередь делать укол нужно кардиобольным с патологией.