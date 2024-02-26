Здоровье 26 февраля 2024, 09:29 Гинцбург объяснил особенности восприятия мРНК-вакцин организмом человека Гинцбург: организм человека воспринимает мРНК-вакцины как инородные РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вакцины Pfizer и Moderna, созданные на платформе мРНК, воспринимаются организмом как инородная информация, заявил РБК директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Так ученый прокомментировал масштабное исследование по использованию мРНК вакцин и их последствий для здоровья.

Об исследовании по использованию мРНК-вакцин ранее сообщал Bloomberg. Ссылаясь на данные работы, агентство пояснило, что эти вакцины были связаны с рядом других серьезных рисков.

Реклама

Среди них авторы исследования назвали риск воспаления сердечной мышцы, вероятность образования тромбов в мозге, риск неврологического расстройства и синдрома Гийена-Барре.

По мнению Александра Гинцбурга, подобные выводы были ожидаемы, поскольку вакцины Pfizer и Moderna, сделанные на платформе мРНК, организм человека воспринимает как инородную информацию.

Матричная РНК, когда ее вводят в организм человека, в силу эволюционных особенностей наших с вами клеток воспринимается как чужеродная информация, вирусная, которую надо уничтожить. Александр Гинцбург

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в комментарии изданию напомнил, что российская вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе человека, поэтому в регистрационных исследованиях таких осложнений после использования вакцин не зафиксировано. Эту точку зрения подтвердил Гинцбург.

«Что касается вакцины „Спутник V“, которая в третьей фазе клинических испытаний, то количество этих осложнений и каких-либо других побочных осложнений не превышало контрольный уровень. Количество этих осложнений, которые встречаются обычно без вакцинации», — пояснил специалист.

О том, что мРНК-вакцины могут приводить к осложнениям, несколько лет назад сообщало Европейское агентство по лекарственным средствам. ЕМА, в частности, указывало на риски тромбоэмболии от AstraZeneca. Но ее представители указали тогда, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от этого препарата нет.

Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США также обращало внимание на то, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna увеличивают риски миокардита и перикардита после вакцинации.