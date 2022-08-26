Moderna подала в суд на Рfizer и Biontech за нарушение патентных прав

Американская биотехнологическая компания Moderna подала иски о нарушении патентов против Pfizer и BioNTech. В корпорации заявили, что Pfizer и BioNTech нарушили их права при производстве вакцины от коронавируса.

Исковые заявления подали в окружной суд США по округу Массачусетс и в региональный суд Дюссельдорфа в Германии.

«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы впервые создали, инвестировали миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19», — заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель. Главный юрисконсульт компании добавил, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали разработку Moderna и продолжают использовать ее без разрешения.

В американских лабораториях на территории Украины проводили эксперименты над местными жителями, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. По его словам, на украинцах испытывали препараты западных фармкомпаний, в числе которых Pfizer, Moderna, Merck и Gilead.