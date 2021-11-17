Обязательную вакцинацию ввели в Красноярском крае для людей старше 60 лет

Власти Красноярского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов. О новой мере сообщил оперштаб Красноярска в официальном Telegram-канале ведомства.

Правки в постановление о прививках внес главный санитарный врач края. С 18 октября, как сказано в сообщении, люди старше 60 лет и сотрудники правоохранительных органов должны будут пройти иммунизацию в обязательном порядке. Уже к 15 января 80% от всех жителей региона этих категорий должны быть привиты.

Информация о необходимости обязательной вакцинации граждан старше 60 лет, появилась 15 ноября в сообщении этого же Telegram-канала. Задача состоит не только в том, чтобы привить значительную часть населения, но и в том, чтобы включить вакцину от коронавируса в местный календарь профилактических прививок.

С 15 ноября в Красноярском крае ввели систему QR-кодов для посещения следующих мест: библиотеки, отели, салоны красоты. Невакцинированные граждане старше 60 лет при этом обязаны соблюдать самоизоляцию.