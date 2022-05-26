Гинцбург: обезьяны могли сами заразиться оспой

Обезьяны могли само подхватить оспу от грызунов, являющихся главными переносчиками вируса. Такое предположение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов, типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса», — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в случае массовой передачи вируса от человека к человеку возможно появление вариантов с повышенной вирулентностью, то есть способностью вируса приводить к болезни.

«Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно», — подчеркнул директор центра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала невысоким риск завоза в Россию оспы обезьян. По ее словам, такая вероятность есть, но главная задача заключается в том, чтобы свести на нет возможность распространения вируса внутри страны. Также Попова заявила, что нет необходимости прививать всех жителей России от инфекции.