Попова оценила риск завоза в Россию оспы обезьян

В Роспотребнадзоре оценили риск завоза в РФ оспы обезьян как невысокий. Главное — свести на нет возможность распространения заболевания внутри страны.

Глава ведомства Анна Попова заявила об этом в эфире телеканала «Россия 1».

«Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня — чтобы не было рисков распространения внутри страны», — подчеркнула она.

Необходимость прививать всех россиян от инфекции, добавила Попова, отсутствует. Однако она порекомендовала помнить простые правила, которые помогут защитить здоровье: тщательно мыть руки и пользоваться маской в местах массового скопления людей. Особенно эти меры будут актуальными в странах, где оспу обезьян уже выявили.

Тяжесть течения этой болезни не смогут снизить прививки от ветрянки или краснухи, поскольку у них разные возбудители.