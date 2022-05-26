Попова оценила риск завоза в Россию оспы обезьян
Глава Роспотребнадзора Попова: важно не допустить распространение оспы обезьян внутри России
В Роспотребнадзоре оценили риск завоза в РФ оспы обезьян как невысокий. Главное — свести на нет возможность распространения заболевания внутри страны.
Глава ведомства Анна Попова заявила об этом в эфире телеканала «Россия 1».
«Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня — чтобы не было рисков распространения внутри страны», — подчеркнула она.
Необходимость прививать всех россиян от инфекции, добавила Попова, отсутствует. Однако она порекомендовала помнить простые правила, которые помогут защитить здоровье: тщательно мыть руки и пользоваться маской в местах массового скопления людей. Особенно эти меры будут актуальными в странах, где оспу обезьян уже выявили.
Тяжесть течения этой болезни не смогут снизить прививки от ветрянки или краснухи, поскольку у них разные возбудители.