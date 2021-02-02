Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» может защищать человека от заражения коронавирусом более двух лет. С таким заявлением на пресс-конференции выступил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что пока это предварительные данные, которые подтверждаются проведенными экспериментами. Окончательный вывод можно сделать в ходе дальнейших испытаний.

«Продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования», — привел слова Гинцбурга ТАСС.

Глава Центра Гамалеи отметил, что аденовирусная платформа, которая легла в основу вакцины, в очередной раз доказала свою эффективность. Об этом свидетельствуют данные третьей фазы клинических испытаний.

«Результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата. Никаких серьезных осложнений среди почти что 30 тысяч испытуемых не было обнаружено, кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы и на первой-второй фазах испытаний», — отметил Гинцбург.

Он особо подчеркнул, что высокий процент эпидемической эффективности зафиксировали во всех возрастных группах, которые принимали участие в испытаниях вакцины.

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» опубликовал сегодня медицинский журнал The Lancet. Согласно представленным данным, эффективность препарата оказалась на уровне 91,6% и он полностью исключает тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что до конца февраля производство вакцины «Спутник V» запустят в Китае, а в марте препарат начнут производить в Бразилии. Об этом сообщила «Газета.ru». Глава ведомства отметил, что «Спутник V» уже производят в Индии и Корее.