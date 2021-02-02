Опубликованы данные третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

В третьей фазе клинических испытаний приняли участие 19 866 добровольцев, из которых плацебо получили 4902 человека.

Эффективность препарата среди участников испытаний старше 60 лет оказалась 91,8%. У 45 человек, которым сделали инъекции вакцины, появились нежелательные явления, не связанные с препаратом. У 94% они протекали в виде легкой простуды.

Антитела в крови выработались у более чем 98% добровольцев, у всех, кто получил прививку, выработан клеточный иммунитет к возбудителю. Общий уровень антител оказался в 1,5 раза выше, чем у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

При этом у вакцины нет побочных эффектов. Ни у кого из участников испытаний не возникло аллергических реакций или анафилактического шока.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал публикацию о вакцине «Спутник V» большим событием в мировой борьбе с пандемией.

«„Спутник V“ не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Она полностью защищает от тяжелых случаев заболевания коронавирусом, согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами», — процитировало Дмитриева РИА «Новости».

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Это первый в мире зарегистрированный препарат, который помогает выработать иммунитет к коронавирусу.

Процедура вакцинации проходит в два этапа. Разница по времени между уколами составляет три недели. Инъекцию делают в мышцу плеча или бедра. На сегодняшний день ее используют для вакцинации граждан в 16 странах мира.