Здоровье 07 марта 2024, 01:28 Гинеколог рассказал, что может стремительно приблизить климакс раньше времени Гинеколог Бопхоева: климакс может наступить раньше из-за курения и недосыпа Freepik

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Климакс может наступить раньше времени из-за вредных привычек. Об этом заявила гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева в интервью для aif.ru.

По ее словам, климакс называют ранним, если он начинается до 45 лет. Это происходит из-за врожденных особенностей организма, когда у женщины минимальный запас фолликулов в яичниках.

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Еще этот физиологический период провоцируют перенесенные операции по удалению кисты яичников, аутоиммунные заболевания и эндометриозные реакции. Помимо этого, на репродуктивную функцию женщины могут повлиять такие болезни, как псориаз, склеродермия и витилиго.

Однако ранний климакс также вызывают определенные особенности образа жизни. Среди них — курение, другие вредные привычки, нервное напряжение, стресс, бессонница и переутомление.

Ранее врач Екатерина Варламова предложила женщинам во время климакса добавлять в рацион продукты с фитоэстрогенами. Это льняное семя, семена тыквы, чеснок, брокколи и клюква. Такая пища поможет поддержать здоровье в непростой период.