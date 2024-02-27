Здоровье 27 февраля 2024, 18:35 Врач Варламова посоветовала женщинам в период климакса есть больше продуктов с фитоэстрогенами

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Добавление в рацион продуктов с фитоэстрогенами, в числе которых льняное семя, семена тыквы, чеснок, брокколи и клюква, поможет женщинам поддержать здоровье в период менопаузы. Об этом рассказала врач Екатерина Варламова в беседе с Life.

По словам специалиста, при наступлении климакса кожа становится менее упругой и сияющей. Отсрочить эти процессы способны косметологические процедуры и правильное питание. Также женщинам стоит отказаться от вредных привычек.

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«Во время менопаузы организм женщины перестраивается, этот процесс может быть достаточно длительным. Возникает множество неприятных ощущений, меняется внешний вид», — отметила Варламова.