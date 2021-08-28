Геннадий Онищенко перечислил главные причины детского ожирения

Аномальные жировые отложения у детей и подростков появляются из-за неправильных пищевых привычек. Они формируются в раннем возрасте. Детей нужно учить соблюдать режим и прививать культуру питания. Они должны употреблять не только энергетически ценную пищу, но и витамины.

Об этом депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Евгений Онищенко заявил «Говорит Москва», комментируя данные Росстата об избыточном весе российских школьников. Стало известно, что он есть у 31% школьников в возрасте 3-13 лет, и у 15% подростков в возрасте 14-18 лет.

По мнению Онищенко, дело не в запретах, это комплексная проблема. Если лишить детей фастфуда, они начнут есть макароны.

«Вот 1 сентября дети пойдут в школу: мама стянет его утром за ногу, что-то там якобы его покормит, и он убежал. И со школы он вернется к 18 часам. У нас дети от 5 до 12, даже до 14 часов в школе. В школе он ничего не ест, этот ребенок. Вот он приходит вечером, наедается за все сутки», — объяснил депутат.

По мнению Онищенко, за рационом детей должны следить родители. В противном случае будут развиваться болезни — гастрит, расстройство питания и зависимые заболевания вплоть до диабета.

«По мере взросления у нас удваивается ожирение, диабет удваивается к старшей школе. Нарушение режима, нарушение бюджета питания, содержание самого питания», — посетовал экс-главный санитарный врач.

По мнению нутрициолога BestDoctor, члена Российского союза диетологов Марии Волченковой, похудение может серьезно навредить людям, страдающим от анорексии или расстройства пищевого поведения.