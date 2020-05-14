Генетики рассказали Путину о способе вылечить Заворотнюк

Сегодня президент проводит совещание по вопросам развития генетических технологий в России.

По словам Макарова, новую технологию проверили на добровольцах с четвертой стадией рака, которым обычная терапия уже не помогает. По словам специалиста, в большей части случаев начинается ремиссия.

«Хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие», — рассказал Макаров.

Он пояснил, что специалистам передали образцы клеток опухоли. К ним подобрали специальные вирусы, которые могут их уничтожить. Однако пока состояние актрисы не настолько критическое для применения этой технологии.

Александр Макаров подчеркнул, что продолжительность жизни у пациентов с глиобластомой редко превышает полтора года. Однако есть примеры, когда после исчезновения опухоли больные жили более трех лет.

О том, что актриса Анастасия Заворотнюк серьезно заболела, стало известно в конце лета 2019 года, когда продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у нее рак головного мозга. После в СМИ сообщили, что актрису ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Официально о диагнозе актрисы ничего не известно. Родственники Заворотнюк информацию о ее тяжелом состоянии не подтверждали.