Исчезновение Заворотнюк обеспокоило фанатов. Что стоит за слухами о ее тяжелой болезни

Слухи об онкологическим заболевании у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк испугали ее поклонников. Директор актрисы заявил, что она здорова. Сама же Заворотнюк долгое время не давала никаких комментариев. «360» выяснил, что известно о здоровье артистки.

С журналистами Анастасия Заворотнюк после появления в прессе информации о раке мозга впервые пообщалась накануне, сообщил сайт газеты «Комсомольская правда».

На вопрос об онкологии актриса отвечать не стала. А на предложение принять участие в каком-либо мероприятии ответила отказом.

«Нет, пока нет», — сказала она. Голос Заворотнюк, как указано в материале, был хриплым — «как у очень больного человека».

Известно, что на публике Анастасия давно не появлялась. Кроме того, она отменила свое участие в спектакле «Все мужчины делают это».

Месяц назад на странице Завортнюк в Instagram написала, что ее супруг Петр Чернышев уехал на ледовое шоу в Ялту. Актриса с ним не поехала, оставшись дома с 11-месячной дочкой Милой.

Последний пост артистки в социальной сети датирован 26 августа и посвящен будущей коллекции одежды дочери Анны. В комментариях под ним Заворотнюк желают здоровья подписчики и неравнодушные люди.

Концертный директор Анастасии Стас Христов подчеркнул, что артистка здорова и с ней «все нормально».

Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы Подробнее

Тем не менее коллеги Анастасии Заворотнюк решили выразить свою поддержку и собрать деньги для семьи актрисы, сообщило РИА ФАН.

Родственники от помощи отказались, уверив, что «деньги есть». При этом факт того, что средства могут потребоваться, они не опровергают.

Эту информацию подтвердили и артисты, которые снимались с Анастасией в одной из картин.

«Семья Насти сказала, что у них деньги есть, все есть, помощь им не нужна», — подчеркнули они.

Сказать нечто определенное о состоянии Заворотнюк ее коллеги не решаются. Ее супруг Петр Чернышев тоже не дает никаких комментариев.