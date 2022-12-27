Здоровье 27 декабря 2022, 17:57 Геморрагический синдром назвали редким симптомом гриппа Врач Фокина назвала геморрагический синдром и менингизм симптомами гриппа engin akyurt / Unsplash

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Течение гриппа изредка может сопровождаться нетипичными симптомами. В их числе геморрагический синдром, рассказала «Известиям» врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина.

По словам специалиста, боль в животе, жидкий стул и отсутствие жара нетипичны для гриппа.

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«Редкими симптомами являются геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения), менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита — воспаления твердых мозговых оболочек)», — отметила Фокина.

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Ранее она предупреждала, что заразиться вирусом гриппа можно через глаза. По словам собеседницы издания, при попадании на слизистую глаз капель при чихании больного вполне может случиться заражение. Фокидо добавила, что такой вариант распространения вируса встречается гораздо реже, а для профилактики следует мыть руки и снизить общение с инфицированными.

Во всех регионах России зарегистрировали случаи свиного гриппа, рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что это самый распространенный штамм гриппа.