Здоровье 27 декабря 2022, 12:22 Свиной грипп зафиксировали по всей России Роспотребнадзор сообщил, что свиной грипп обнаружили во всех регионах России РИА «Новости»

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Медики выявили штамм гриппа А (H1N1) 2009 или, как его называют, свиной грипп во всех российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на своем сайте.

Среди респираторных вирусов, которые циркулируют в России, преобладающим остается грипп.

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«Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах», — сказано в сообщении.

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Также Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с ковидом в стране. На прошлой неделе заболеваемость уменьшилась на 7%. Снизилась на 7% и заболеваемость ОРВИ и гриппом за прошедшие семь дней.

Глава ведомства Анна Попова попросила все равно держать ситуацию под постоянным контролем. Санитарно-эпидемиологические мероприятия нужно продолжать в период новогодних праздников и после них, подчеркнула она.

Ранее россиянам объяснили, как избежать заражения свиным гриппом.