Врач Черненко рассказала, почему нельзя игнорировать отеки

Отеки на ногах порой могут быть симптомами серьезных болезней. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Черненко.

Специалист пояснила, что человек может самостоятельно оценить выраженность отека. Ему необходимо надавить пальцем на косточку у голени, а затем убрать его и посмотреть, насколько сильное углубление получилась.

В случае, если отек стал выраженный, а затем резко пропал, то необходимо срочно обратиться к врачу. Если же такой отек просматривается только на одной ноге, то стоит вызвать скорую помощь. Здесь речь может идти о тромбе в сосудах, написала «Газета.ru».

Терапевт отметила, что особенно внимательно стоит отнестись к этому симптому пожилым людям. Если же такие отеки происходят систематически, то они могут сообщать о венозной недостаточности. В таком случае нужно планово посещать хирурга или флеболога.