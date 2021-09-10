Гейтс вложил миллионы долларов в создание лекарства от COVID-19

Билл и Мелинда Гейтс поддержали британский стартап, который пытается разработать новые лекарства с помощью программного обеспечения для искусственного интеллекта. Одной из разработок компании — лекарство от COVID-19.

Компания Exscientia со штаб-квартирой в Оксфорде объявила в среду, что подписала четырехлетнее соглашение на сумму до 70 миллионов долларов с Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Об этом сообщил CNBC.

Представители компании заявили, что используют часть финансирования для разработки противовирусных таблеток для лечения COVID-19. Exscientia сосредоточена на разработке методов лечения коронавирусов, вирусов гриппа и Nipah, передающегося от животных к человеку, которые могут вызывать проблемы с дыханием.

«Продолжающаяся пандемия COVID-19 подчеркивает настоятельную необходимость разработки безопасных и эффективных препаратов широкого спектра действия для расширения нашего арсенала против вирусов и их разновидностей», — заявил генеральный директор Exscientia Эндрю Хопкинс.

По его словам, они используют терапию малыми молекулами, которые борются с менее изменяемыми частями вирусов. Это позволит создать ученым разработать методы лечения, которые теоретически могут справиться с будущими вирусами.

Exscientia утверждает, что ее программное обеспечение может сократить время, необходимое для открытия новых лекарств, до 80%.