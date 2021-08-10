facebook_pixel
    10 августа 2021, 00:33

    Билл Гейтс опустился на пятое место в списке миллиардеров Forbes

    Ирэна Вороник

    Билл Гейтс снова опустился в списке богатейших людей планеты, в этот раз уже на пятое место. В списке, составленном журналом Forbes, четвертую строчку теперь занял основатель Facebook Марк Цукерберг.

    Билл Гейтс опустился на пятое место в списке миллиардеров Forbes

    По данным издания, состояние Билла Гейтса уменьшилось после того, как он передал своей бывшей жене ценные бумаги на общую сумму около 5,6 миллиарда долларов.

    Процесс развода Билла и Мелинды Гейтс завершился на прошлой неделе. Официально причины своего расставания они так и не назвали. Строятся разные предположения, зарубежные издания предполагают некие отношения Гейтса с одной из его сотрудниц. По мнению журналистов, это могло повлиять на ситуацию в одной из богатейших семей мира.

    Ранее список миллиардеров пополнила американская певица Рианна. Она стала самой богатой артисткой шоу-бизнеса в мире. Ее состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Что касается отечественных артистов, то богатейшим снова стал Сергей Шнуров. В тройку вошли также Егор Крид и Дима Билан.