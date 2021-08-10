Билл Гейтс опустился на пятое место в списке миллиардеров Forbes

Билл Гейтс снова опустился в списке богатейших людей планеты, в этот раз уже на пятое место. В списке, составленном журналом Forbes, четвертую строчку теперь занял основатель Facebook Марк Цукерберг.

По данным издания, состояние Билла Гейтса уменьшилось после того, как он передал своей бывшей жене ценные бумаги на общую сумму около 5,6 миллиарда долларов.

Процесс развода Билла и Мелинды Гейтс завершился на прошлой неделе. Официально причины своего расставания они так и не назвали. Строятся разные предположения, зарубежные издания предполагают некие отношения Гейтса с одной из его сотрудниц. По мнению журналистов, это могло повлиять на ситуацию в одной из богатейших семей мира.

Ранее список миллиардеров пополнила американская певица Рианна. Она стала самой богатой артисткой шоу-бизнеса в мире. Ее состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Что касается отечественных артистов, то богатейшим снова стал Сергей Шнуров. В тройку вошли также Егор Крид и Дима Билан.