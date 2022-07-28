Диетолог Плотникова объяснила, почему нельзя пить кофе натощак

Диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов России Кристина Плотникова рассказала, почему пить кофе натощак вредно для здоровья. Об этом написал сайт Ura.ru.

По словам специалиста, кофе на голодный желудок может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, диабету и снижению уровня серотонина.

«Утро многих людей начинается с чашечки кофе, но не советую пить его натощак. Такая традиция влечет за собой массу негативных последствий. Если вы делаете это регулярно, то пора бить тревогу. От употребления напитка до завтрака прежде всего страдает желудок. Самое безобидное последствие такой привычки — изжога. Постепенно у вас может развиться ряд заболеваний ЖКТ или могут обостриться уже имеющиеся, такие как гастрит, эзофагит, панкреатит, язвенная болезнь <…>», — отметила диетолог.

Она добавила, что, попадая в пустой желудок, кофе провоцирует выделение большого количества желудочного сока, который разъедает стенки органа. Кроме того, выпивая чашку любимого напитка перед завтраком, увеличивается риск развития диабета второго типа.