Здоровье 24 мая 2023, 05:12 Гастроэнтеролог объяснил связь между мужским здоровьем и состоянием печени Гастроэнтеролог Евстигнеева: состояние печени влияет на уровень тестостерона у мужчин РИА «Новости»

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Гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева рассказала, как состояние печени влияет на здоровье мужчин. По ее словам, в клетках печени производится особый белок — глобулин, который поддерживает нормальный уровень половых гормонов. Об этом написала «Газета.ru».

В первую очередь это относится к уровню тестостерона. И если нормальная работа печени нарушается, то уровень гормона в организме мужчины падает, меняя весь гормональный фон. С дефицитом тестостерона сталкивается каждый третий мужчина репродуктивного возраста.

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«Вы сразу распознаете андрогенный дефицит по снижению либидо, недостатку энергии, снижению силы и выносливости, перепадам настроения, раздражительности, менее сильным утренним эрекциям, появлению потребности в послеобеденном сне, а также по ухудшению работоспособности», — перечислила признаки снижения гормона специалист.

Но чаще всего причина проблем кроется в жировом гепатозе — избыточном отложении жира в печени. Установить уровень жира способно только УЗИ. Внешними признаками станут «спасательный круг» в виде жира вокруг талии и характерные складки под ребрами на спине.

«По такому внешнему виду мужчины можно заподозрить у него дефицит тестостерона», — заключила доктор.

Ранее врач-нарколог Даниил Петров рассказал, что пиво способно менять гормональный фон, из-за чего у мужчин снижается выработка тестостерона, а у женщин появляется избыточное оволосение. Кроме того, злоупотребление хмельными напитками приводит к ожирению.