Здоровье 17 мая 2023, 13:54 Нарколог Петров: пиво способно менять гормональный фон как у женщин, так и у мужчин

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Зависимость от пива у людей формируется также, как и от употребления других алкогольных напитков. Об опасности пивного алкоголизма рассказал врач-нарколог Даниил Петров в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, многие люди преуменьшают опасность пива и относятся к нему как к слабоалкогольному напитку, однако злоупотребление им приводит к серьезным последствиям для здоровья.

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Так, пиво способно менять гормональный фон, из-за чего у мужчин снижается выработка тестостерона, а у женщин появляется избыточное оволосение. Кроме того, злоупотребление хмельными напитками приводит к ожирению, добавил врач.