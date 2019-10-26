  • Гаффская болезнь оставила Тюмень без рыбы

    26 октября 2019, 13:21

    Алексей Сахаров

    На всей территории Тюменской области запретили торговлю рыбой. Такое решение власти приняли после того, как в регионе были выявлены несколько случаев заболевания редкой болезнью.
    Гаффская болезнь оставила Тюмень без рыбы

    «Ввести запрет на несанкционированную торговлю рыбой на всей территории Тюменской области. Усилить контроль за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием ее места вылова всем торговым организациям, расположенным на территории Тюменской области», — указано на сайте департамента региона по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

    Пострадавшие от редкой болезни тюменцы рассказали о симптомах недуга

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    Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия, или «гаффская болезнь», пострадавшие от которой были обнаружены в деревне Ачиры Тюменской области, до сих пор недостаточно изучена. Считается, что токсин попадает в организм с едой. После этого быстро развивается поражение мышц и нервной системы. Если быстро не предпринять никаких мер, поражения окажутся необратимыми.

    Пострадавшие от редкого заболевания госпитализированы. В районе работают медики, которые пытаются выявить другие возможные случаи недуга.

    Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко тем временем заявил, что случаи заболевания не разрастутся до размеров эпидемии. Как стало известно парламентарию, в речку рядом с деревней Ачиры ранее сбросили около 10 тонн испорченной рыбы. Это и могло послужить причиной заболевания.