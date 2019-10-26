Гаффская болезнь оставила Тюмень без рыбы

На всей территории Тюменской области запретили торговлю рыбой. Такое решение власти приняли после того, как в регионе были выявлены несколько случаев заболевания редкой болезнью.

«Ввести запрет на несанкционированную торговлю рыбой на всей территории Тюменской области. Усилить контроль за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием ее места вылова всем торговым организациям, расположенным на территории Тюменской области», — указано на сайте департамента региона по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Пострадавшие от редкой болезни тюменцы рассказали о симптомах недуга Подробнее

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия, или «гаффская болезнь», пострадавшие от которой были обнаружены в деревне Ачиры Тюменской области, до сих пор недостаточно изучена. Считается, что токсин попадает в организм с едой. После этого быстро развивается поражение мышц и нервной системы. Если быстро не предпринять никаких мер, поражения окажутся необратимыми.

Пострадавшие от редкого заболевания госпитализированы. В районе работают медики, которые пытаются выявить другие возможные случаи недуга.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко тем временем заявил, что случаи заболевания не разрастутся до размеров эпидемии. Как стало известно парламентарию, в речку рядом с деревней Ачиры ранее сбросили около 10 тонн испорченной рыбы. Это и могло послужить причиной заболевания.