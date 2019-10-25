Онищенко призвал не паниковать из-за смертельно опасной болезни

Онищенко рассказал, что в речку рядом с деревней Ачиры ранее сбросили около 10 тонн испорченной рыбы. По его мнению, именно это привело к заболеванию.

Число заболевших гаффской болезнью под Тюменью увеличилось до 11 Подробнее

Депутат заявил, что выловленную здесь рыбу необходимо изъять из оборота, чтобы исключить новые случаи заболевания.

«Что касается больных, два человека сейчас действительно находятся в тяжелом состоянии. Но они находятся под контролем. Там работают специалисты. Необходимый комплекс мероприятий проводится. Сейчас нужно купировать этот случай, доработать те меры, и проработать профилактические меры. Скорее всего, там алкалоиды цианидов, синегнойная водоросль и огромный объем биологического материала, который был вброшен, сдетонировал. Так что не паникуйте. Ситуация серьезная, но меры принимаются», — заверил врач.

Гаффская болезнь проявляется параличом конечностей, отказом печени и почек. Ее источником является недоброкачественная рыба.