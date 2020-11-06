Чиновники на выход. Кого в России уволили из-за неготовности к COVID-19

За последние недели то в одном, то в другом российском регионе возникает то нехватка мест в больницах, то очереди из скорых, то недостаток врачей. Своих должностей уже лишились министры здравоохранения Ростовской и Омской областей, а также чиновники рангом пониже. Резонансные истории — в материале «360».

Кислород в Ростове-на-Дону

Татьяна Быковская, возглавлявшая минздрав Ростовской области на протяжении 16 лет, 27 октября ушла на пенсию. В тот же день была уволена глава управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая. Это произошло спустя неделю после гибели пациентов с коронавирусом в больнице № 20 из-за перебоев с кислородом.

Пациенты на ИВЛ не получали кислород вечером 11 октября и в ночь на 12-е. Всего в тот день в больнице умерли 13 человек, пятеро из них практически одновременно — после отключения ИВЛ, признавала Левицкая.

Первым о смерти пациентов рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров. Когда он пришел на смену в 21:00, пациенты получали только 30% от необходимого количества кислородной смеси. На аппаратах в тот момент находились 27 человек.

Источник фото: Twitter

«В 22:10 начался гул. Когда кислородная стрелка упала на ноль, гул прекратился», — сообщил врач.

Поначалу в администрации города опровергали гибель пациентов из-за отключения кислорода. Глава регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Сергей Тюрин называл сообщения о задохнувшихся пациентах фейком.

Левицкая ссылалась на объяснительную технической службы больницы «о том, что перебоев с подачей кислорода не было». И на документ от главврача о том, что «все-таки перебои какие-то были».

В итоге Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Омские скорые

Вечером 27 октября две машины скорой помощи подъехали к зданию регионального минздрава в Омске и включили сирены. Медики рассказали, что уже десять часов возят по городу двух тяжелых пациентов с коронавирусом. Но ни в одной больнице миллионного города для них не оказалось места.

«ЧП Омск» / «ВКонтакте»

Никто из чиновников к медикам не вышел, места для пациентов нашлись — их отвезли в больницу скорой помощи № 2. Госпитализация требовалась 70-летней женщине с 81% поражения легких и мужчине в возрасте 85 лет, у которого было поражено 88%.

На следующий день было объявлено о проведении служебного расследования. На время проверки от должности отстранили замминистра здравоохранения области Анастасию Малову, отвечавшую за работу скорой помощи.

5 ноября губернатор «по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения» отправил в отставку главу минздрава региона Ирину Солдатову. На этой должности она проработала с марта 2020 года.

Переполненные морги

В конце октября в соцсетях распространилось видео из морга Новокузнецка Кемеровской области, куда отвозят умерших с коронавирусной инфекцией. Помещения морга были переполнены. На кадрах были видны мешки с трупами, наваленные на полу в холодильнике и занимающие весь коридор.

После резонанса в СМИ «за допущенные ошибки в организации оказания медицинской помощи населению» был уволен начальник горздрава Новокузнецка Олег Евса.

В Барнауле Алтайского края трупы складировали в подвале. В городской больнице № 12, которую отдали для лечения больных коронавирусом, умершим не успевали делать вскрытие. Коечный фонд в госпитале, рассчитанном на 360 пациентов, осенью увеличили до 600. В октябре в больнице умерли 98 человек. В региональном минздраве заявили, что патологоанатомы не справляются с нагрузкой. Кроме того, не все родственники вовремя забирают тела.

На Алтае никого увольнять не стали. В региональном департаменте здравоохранения заявили, что в подвале больницы № 12 уже обустроена отдельная комната, где соблюдается температурный режим. Также решили использовать ранее законсервированный морг больницы № 3.

Обращение курганских медиков

В Кургане в конце октября медики четырех больниц, в которых лечат пациентов с COVID-19, попросили Владимира Путина прислать в регион военных медиков. А также направить комиссию, «чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии».

Врачи заявили о коллапсе областной системы здравоохранения, добавив, что «даже итальянская Ломбардия в свою худшую пору в сравнении с Курганской областью — просто сказка».

РИА «Новости» / Евгений Кузьмин

Вскоре в регион направились 22 военных врача, а также медики и медсестры из гражданских учреждений.

В Кремле решили выяснить, «почему в первую очередь не обращаются лечебные учреждения именно к региональным министерствам здравоохранения, губернаторам». Но кадровых решений принимать не стали.