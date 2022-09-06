Россия разработала вакцину против оспы обезьян | 360°

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Россия разработала вакцину против оспы обезьян

Глава ФМБА Скворцова сообщила о создании вакцины против оспы обезьян

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Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработали современную вакцину против оспы обезьян. Об этом РИА «Новости» рассказала глава агентства Вероника Скворцова.

Новый препарат в данный момент проходит этап исследований.

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«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования», — рассказала Скворцова на сессии Восточного экономического форума «Лекарственная безопасность — стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности».

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О том, что в России готовится к регистрации новая вакцина от натуральной оспы, было заявлено на днях. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подтвердила, что медики ожидают всплеска заболеваемости.

Медицина

Оспа обезьян

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