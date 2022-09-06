Россия разработала вакцину против оспы обезьян | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

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Viber Россия разработала вакцину против оспы обезьян Глава ФМБА Скворцова сообщила о создании вакцины против оспы обезьян РИА «Новости»

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Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработали современную вакцину против оспы обезьян. Об этом РИА «Новости» рассказала глава агентства Вероника Скворцова.

Новый препарат в данный момент проходит этап исследований.

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«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования», — рассказала Скворцова на сессии Восточного экономического форума «Лекарственная безопасность — стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности».

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О том, что в России готовится к регистрации новая вакцина от натуральной оспы, было заявлено на днях. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подтвердила, что медики ожидают всплеска заболеваемости.

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