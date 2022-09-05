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05 сентября 2022, 11:21

Новая вакцина от натуральной оспы появится в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о регистрации новой вакцины от оспы

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Специалисты в ближайшее время зарегистрируют в России новую вакцину от натуральной оспы. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) газете «Известия» объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть новый вакцинный препарат от натуральной оспы, который, я надеюсь, буквально на днях должен выйти из регистрации. Мы ждем этого решения», — сказала она.

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Главный санитарный врач страны также заявила, что сменился штаммовый состав гриппа, из-за этого медики ожидают всплеск заболеваемости. В трехвалентной вакцине от гриппа изменили два из трех компонентов. Например, заменили вирус гриппа B, использовав штамм «Австрия» вместо штамма «Вашингтон».

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Кроме того, специалистам пришлось изменить вакцину от вируса гриппа А (H3N2).

Попова на ВЭФ официально объявила старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. На стенде Роспотребнадзора оборудовали кабинет для обследования и вакцинации отечественным препаратом.

В поликлиниках Подмосковья вакцинация от гриппа началась еще в августе. За это время привились 120 тысяч человек.

Грипп

Роспотребнадзор

Вакцинация

Анна Попова

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