ФМБА создаст тест-системы на выявление всех известных вирусов

Ученые из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разрабатывают линейку тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов. Такое заявление сделала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«Центр стратегического планирования создает целую линейку высококачественных тест-систем на ПЦР-анализ вообще всех известных вирусов», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство освоило технологии создания вакцин против гемофильной, пневмококковой, менингококковой инфекций. Скворцова заявила, что одна вакцина находится уже на стадии завершения второй фазы клинических испытаний, еще две готовы к проведению регламентированных исследований.

Глава ФМБА подчеркнула важность замещения импортных вакцин, которые ранее поставляли в Россию иностранные компании.