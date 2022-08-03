ФМБА освоило технологии создания вакцин против пневмококковой инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) освоило технологии создания вакцин против гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщила глава агентства Вероника Скворцова, написал ТАСС.

По ее словам, одна вакцина находится уже на стадии завершения второй фазы клинических испытаний, еще две вакцины готовы к проведению регламентированных исследований.

«У нас не было компетенции создавать конъюгированные полисахаридные вакцины. Мы полностью овладели в течение двух последних лет технологией создания вакцин и их производства», — сообщила Скворцова.

Глава ФМБА отметила важность замещения импортных вакцин, которые ранее поставляли в Россию зарубежные компании.

«В частности, вакцины от гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций поставляли американские организации. На эти вакцины потратили около 36 миллиардов рублей за пять лет», — добавила она.

Ранее RT писал, что в России запустили промышленное производство вакцины «Конвасэл» для профилактики новой коронавирусной инфекции.