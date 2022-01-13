Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения делать лучше всего для быстрого похудения

Кардиотренировки являются самым эффективным способом борьбы с лишним весом. Во время них человек расходует подкожную жировую клетчатку. Таким мнением поделился фитнес-эксперт Эдуард Каневский, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, похудеть помогут бег, норвежская ходьба, езда на велосипеде, лыжный спорт и плавание. При этом крайне важно правильно организовать занятие. Занятие должно занимать минимум 45 минут, при этом важно обращать внимание на пульс.

«Механизм жиросжигания запускается во время продолжительной кардиосессии. Для этого нужно заниматься в соответствии с показателями пульса. Они должны быть в зоне сжигания жира. Чтобы следить за этим, важно использовать специальный кардиомонитор», — подчеркнул Каневский.

При этом тренироваться стоит непрерывно, а нагрузку повышать постепенно. В таком случае вы не принесете вред организму.

Ранее нутрициолог Анна Елькина рассказала, как в максимально короткие сроки сбросить лишний вес. По словам специалиста, во время похудения важно разнообразить свой рацион овощами.