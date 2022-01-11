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    11 января 2022, 16:42

    Нутрициолог рассказала, как в максимально короткие сроки сбросить лишний вес

    Нутрициолог Елькина: необходимо включать овощи в каждый прием пищи

    Оксана Лавнюженко

    Существуют несколько способов, которые помогут избавиться от лишнего веса буквально в течение нескольких недель. По словам нутрициолога Анны Елькиной, первый из них будет завязан на овощах. Об этом написала Pravda.Ru.

    Нутрициолог рассказала, как в максимально короткие сроки сбросить лишний вес

    Специалист отметила, что такие овощи как огурцы, помидоры, листовые салаты, кинза, укроп, кабачки, цветная капуста и стручковая фасоль не только способны подарить организму большое количество клетчатки, но и очистить его изнутри.

    Включение овощей в каждый прием пищи в течение недели приведет к благоприятным последствиям. По словам нутрициолога, сразу же уйдут отеки, снизится тяга к еде, возникнет легкость и комфорт в пищеварительном тракте. Кроме того, благодаря овощам замедляются процессы старения.

    Помимо овощей, Елькина порекомендовала пить побольше простой воды. Ведь она не только очищает организм, но и выводит токсины. Например, на вес в 50 килограмм рекомендуется выпивать не менее полутора литров. А любителям кофе она посоветовала пить дополнительно одну чашку воды.

    Также к процессу похудения можно подключить хлорофилл. Он, по словам нутрициолога, создает такую среду, при которой избыточные бактерии, растущие на сладком, мучном и майонезе, погибают.

    В заключении она отметила, что не стоит забывать про сытный и полезный завтрак. Ведь именно отказ от утреннего приема пищи приводит к обжорству по ночам. А на ужин лучше всего выбирать белковую пищу. Здесь отлично подойдет птица, рыба, морепродукты и овощи на гарнир.