Нутрициолог рассказала, как в максимально короткие сроки сбросить лишний вес

Существуют несколько способов, которые помогут избавиться от лишнего веса буквально в течение нескольких недель. По словам нутрициолога Анны Елькиной, первый из них будет завязан на овощах. Об этом написала Pravda.Ru.

Специалист отметила, что такие овощи как огурцы, помидоры, листовые салаты, кинза, укроп, кабачки, цветная капуста и стручковая фасоль не только способны подарить организму большое количество клетчатки, но и очистить его изнутри.

Включение овощей в каждый прием пищи в течение недели приведет к благоприятным последствиям. По словам нутрициолога, сразу же уйдут отеки, снизится тяга к еде, возникнет легкость и комфорт в пищеварительном тракте. Кроме того, благодаря овощам замедляются процессы старения.

Помимо овощей, Елькина порекомендовала пить побольше простой воды. Ведь она не только очищает организм, но и выводит токсины. Например, на вес в 50 килограмм рекомендуется выпивать не менее полутора литров. А любителям кофе она посоветовала пить дополнительно одну чашку воды.

Также к процессу похудения можно подключить хлорофилл. Он, по словам нутрициолога, создает такую среду, при которой избыточные бактерии, растущие на сладком, мучном и майонезе, погибают.

В заключении она отметила, что не стоит забывать про сытный и полезный завтрак. Ведь именно отказ от утреннего приема пищи приводит к обжорству по ночам. А на ужин лучше всего выбирать белковую пищу. Здесь отлично подойдет птица, рыба, морепродукты и овощи на гарнир.