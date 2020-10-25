Фастфуд назвали самой вредной едой на удаленке

Режим самоизоляции и удаленный формат работы приучил многих россиян активно пользоваться доставкой готовой еды. Однако люди не могут контролировать ее приготовление и выбор ингредиентов, что повышает вероятность получить вредный продукт.

Как сообщила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова, снизить ее позволит средиземноморская кухня, в которой много овощей и морепродуктов.

«Там хотя бы присутствует большое обилие клетчатки во всех основных компонентах. Конечно, иногда встречается перебор по растительным жирам, но в целом я бы отдала предпочтение именно этим блюдам», — отметила Дианова.

Во избежание серьезных последствий она посоветовала избегать фастфуда. В противном случае, она предсказала любителям этого вида еды скорое знакомство с диетологами и хирургами.

Самым плохим выбором из блюд, которые можно заказать на дом, диетолог назвала высококалорийные продукты. В сочетании с алкоголем они могут обернуться серьезными проблемами с поджелудочной железой.

«Если мы говорим про пиццу и всякие пирожки, то однозначно нет. Люди на самоизоляции будут от такой еды полнеть. А из-за фастфуда с алкоголем у меня масса пациентов с серьезными случаями панкреатита. Поджелудочная железа, кстати, дает самые сильные боли в желудочно-кишечном тракте», — сообщила Нурия.

Врач сказала, что, если в желчном пузыре есть камень, сочетание фастфуда и алкоголя может вызвать сильный приступ панкреатита. Она привела в пример своего недавнего пациента, который зарекся есть пиццу с пивом после особенно тяжелого приступа.

Ученые объяснили зимнюю пищевую зависимость россиян тем, что им не хватает света. Особенно ей подвержены подростки 17-18 лет и те, кто поздно ложится спать. Эксперты утверждают, что это расстройство сокращает жизнь на 3-15 лет.