Ученые выяснили, почему россияне так много едят зимой

Ученые выяснили, что зимой жители России впадают в пищевую зависимость. Все дело — в режиме света. Чаще всего это касается подростков в возрасте 17-18 лет и тех, кто поздно ложится спать.

Но самый удивительный факт, который обнаружили эксперты, это то, что пищевое расстройство сокращает продолжительность жизни на 3-15 лет. Исследование опубликовал научный журнал European Eating Disorders Review.

Ученые и дальше продолжают изучать этот вопрос. А пока они смогли опросить и проанализировать ответы двух тысяч школьников и студентов, проживающих в Сыктывкаре, Кирове, Екатеринбурге и Тюмени. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Михаил Борисенков.

Количество употребляемой еды и изменение режима сна зависит от света, уверены эксперты. Поэтому в разное время года эти привычки у людей меняются.

Исходя из имеющихся результатов, ученый порекомендовал россиянам с детства употреблять полезную еду, соблюдать режим сна и бодрствования, не ложиться поздно спать, по утрам принимать по 30 минут солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом. Также Борисенков посоветовал больше общаться с родными при появлении первых признаков депрессии.

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