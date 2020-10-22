Ученые выяснили, почему россияне так много едят зимой
Но самый удивительный факт, который обнаружили эксперты, это то, что пищевое расстройство сокращает продолжительность жизни на 3-15 лет. Исследование опубликовал научный журнал European Eating Disorders Review.
Ученые и дальше продолжают изучать этот вопрос. А пока они смогли опросить и проанализировать ответы двух тысяч школьников и студентов, проживающих в Сыктывкаре, Кирове, Екатеринбурге и Тюмени. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Михаил Борисенков.
Количество употребляемой еды и изменение режима сна зависит от света, уверены эксперты. Поэтому в разное время года эти привычки у людей меняются.
Исходя из имеющихся результатов, ученый порекомендовал россиянам с детства употреблять полезную еду, соблюдать режим сна и бодрствования, не ложиться поздно спать, по утрам принимать по 30 минут солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом. Также Борисенков посоветовал больше общаться с родными при появлении первых признаков депрессии.
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