В течение ближайших недель в России ожидается значительный рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма «омикрон». Об этом предупредила в беседе с РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее оценке, ежедневные показатели могут достичь шестизначных цифр.

Она напомнила, что местная передача «омикрона» уже началась, а новый штамм заразнее варианта «дельта» и обладает более коротким инкубационным периодом. Это говорит о том, что в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших.

По ее словам, человек может начать распространять инфекцию уже на второй-третий день после заражения, а симптомы начнут проявляться на третий-пятый день.

«С учетом того, что сейчас происходит в зарубежных странах, когда в течение двух-трех дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, превышая ее в два-три раза, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр», — предположила Пшеничная.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предположил, что новый штамм «омикрон» с большой долей вероятности станет завершающей мутацией перед тем, как вирус уйдет в другую популяцию. Также врач призвал не вводить ограничительные меры. По его мнению, новый штамм может использоваться в качестве «живой вакцины» и вытеснить более опасные версии вируса.