Иммунолог предположил, что штамм «омикрон» изменит ход пандемии

Новый штамм «омикрон» с большой долей вероятности станет завершающей мутацией перед тем, как вирус уйдет в другую популяцию. Такое предположение в беседе с ТАСС сделал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Жемчугов отметил, что он еще год назад предрекал появление штамма, который будет обладать сверхконтагиозностью, то есть очень большой степенью заражения. Это нужно вирусу для того, чтобы максимально рассеяться по всей планете, поскольку коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус размножаться не может.

«Я считаю, что «омикрон» с таким массивным рассевом без гибели людей, без повышения летальности — предвестник того, что он уйдет из человеческой популяции в какую-то другую», — сказал врач.

Он считает, что новыми носителями коронавируса станут грызуны. Также Жемчугов призвал не вводить ограничительные меры. По его мнению, новый штамм может использоваться в качестве «живой вакцины» и вытеснить более опасные версии вируса.

«Фактически этот вирус является естественной, живой вакциной. Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом», — отметил эксперт.

Он подчеркнул необходимость выяснять, каким штаммом заразился человек, чтобы затем сделать прогноз о тяжести заболевания у конкретного пациента. Акцент в лечении заразившихся «омикроном» Жемчугов предлагает делать на домашней амбулаторной процедуре. Тех, кто заразился «дельтой», а также заведомо тяжелых больных необходимо госпитализировать.

Эксперт предположил, что свойства нового штамма свидетельствуют о скором завершении пандемии коронавируса.