Express: образование тромбов может быть связано со злоупотреблением сладкими напитками | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 23:24 Express: образование тромбов может быть связано со злоупотреблением сладкими напитками

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Сладкие газированные напитки, соки или энергетики способны вызвать образование тромбов. Об этом сообщило издание Live24 со ссылкой Express.

По данным сайта «ПолитЭксперт», в подобных напитках много сахара и других вредных компонентов, которые негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе.

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Симптомами появления тромбов являются пульсирующая или схваткообразная боль, отекшие, покрасневшие или горячие конечности, одышка и болезненные ощущения в районе груди, кашель или отхаркивание с кровью.

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По этой причине не стоит злоупотреблять сладкими напитками. Также важно выпивать достаточное количество чистой воды ежедневно. Примерная норма составляет около 2,5 литра в день.

Ранее гемостазиолог Ольга Каплина рассказала, что наличие тромбов опасно при беременности. Оно может спровоцировать гибель плода.

Она уточнила, что изменения гормонального фона во время беременности повышают вероятность тромбоза и заболеваний, которые влияют на свертываемость крови. В группе риска будущие мамы с лишним весом, диабетом и другими тяжелыми заболеваниями, заключила Каплина.