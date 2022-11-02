Express: образование тромбов может быть связано со злоупотреблением сладкими напитками | 360°

02 ноября 2022, 23:24
Express: образование тромбов может быть связано со злоупотреблением сладкими напитками
Сладкие газированные напитки, соки или энергетики способны вызвать образование тромбов. Об этом сообщило издание Live24 со ссылкой Express.
По данным сайта «ПолитЭксперт», в подобных напитках много сахара и других вредных компонентов, которые негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе.
Реклама
Симптомами появления тромбов являются пульсирующая или схваткообразная боль, отекшие, покрасневшие или горячие конечности, одышка и болезненные ощущения в районе груди, кашель или отхаркивание с кровью.
Реклама
По этой причине не стоит злоупотреблять сладкими напитками. Также важно выпивать достаточное количество чистой воды ежедневно. Примерная норма составляет около 2,5 литра в день.
Ранее гемостазиолог Ольга Каплина рассказала, что наличие тромбов опасно при беременности. Оно может спровоцировать гибель плода.
Она уточнила, что изменения гормонального фона во время беременности повышают вероятность тромбоза и заболеваний, которые влияют на свертываемость крови. В группе риска будущие мамы с лишним весом, диабетом и другими тяжелыми заболеваниями, заключила Каплина.
Врачи
Реклама
Реклама