Гинеколог Каплина предупредила о смертельных последствиях тромбоза у беременных | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 13:37 Поделиться Telegram

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Viber Гинеколог Каплина предупредила о смертельных последствиях тромбоза у беременных

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Тромбоз у беременным женщин может стать причиной гибели плода. Такой информацией поделилась гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог Ольга Каплина. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Специалист подчеркнула, что во время беременней повышается риск тромбозов и заболеваний, которые связаны со свертываемостью крови. Это происходит из-за изменений гормонального фона. Организм старается предотвратить большую кровопотерю во время родов.

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По словам Каплиной, тромбы способны закупоривать сосуды матки и плаценты. Из-за этого повышается риск прерывания беременности, передали «Известия».

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«У будущих матерей с лишним весом, сахарным диабетом, гипертензией и другими серьезными патологиями риск возникновения тромбоза увеличивается в несколько раз»,

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