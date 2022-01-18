Евросоюз предупредили о вспышке «твиндемии»

Европейские врачи предупредили страны Евросоюза о возможной вспышке заражений гриппом и коронавирусом. Она может оказать давление на уже перегруженные больницы, пишет Reuters со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Медики отметили, что пока заболеваемость гриппом в 10 раз меньше, чем до пандемии коронавируса, однако новая вспышка «твиндемии» окажет большое давление на систему здравоохранения. Они сообщили, что во время локдаунов грипп почти исчез, но после ослабления ограничений он вернется более быстрым темпом.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на последней неделе 2021 года заболеваемость гриппом достигла пика. Во Франции уже зафиксированы 72 случая тяжелой формы гриппа, шестеро пациентов скончались.

Врачи ожидают, что грипп продолжит распространяться в мае 2022 года, тогда как прежде его развитие традиционно замедлялось. Осложняет ситуацию доминация штамма гриппа A (H3), который вызывает тяжелую форму болезни у пожилых людей.

ECDC утверждает, что в 2022 году могут быть трудности с доступностью вакцин против гриппа A (H3), поскольку этот вариант вируса мало циркулировал в 2021 году.

Ранее в России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.