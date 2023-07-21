Здоровье 21 июля 2023, 05:58 Эспрессо оказалось способным бороться с болезнью Альцгеймера JAFC: экстракт эспрессо может помочь при борьбе с болезнью Альцгеймера Pxhere

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Экстракт эспрессо помогает бороться с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Веронского университета в Италии. Результаты их исследования опубликовал журнал Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Ученые проверяли влияние экстракта эспрессо на тау-белки. Изменения формы этих белков наблюдаются в клетках мозга человека при болезни Альцгеймера.

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В частности, тау-белки скапливаются в сгустки. Эти сгустки связаны с прогрессированием тяжелых когнитивных нарушений. Из-за этого тау-белки считают главной мишенью в борьбе с приобретенным слабоумием.

Экстракт, который использовали ученые в своем исследовании, содержал в себе кофеин, тригонеллин, флавоноид генистеин и теобромин.

Специалисты на 40 часов погрузили в пробирки цельный экстракт кофе вместе с укороченной формой тау-белка. Из результатов исследования следует, что экстракт может разрушать клубки тау-белков. По мнению ученых, содержащиеся в кофе соединения можно использовать для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Но чтобы подтвердить результаты этого исследования нужны дополнительные испытания, отметил «Царьград».

Употребление кофе положительно влияет на когнитивные функции человека, в частности, даже улучшает память. Как объяснила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, этот напиток способствует ускорению кровотока. Однако увлекаться кофе не стоит, достаточно выпивать в день одну или две чашки этого напитка.