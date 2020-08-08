Еще 12 человек умерли от коронавируса в Москве

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — отметил оперштаб.

Там также напомнили оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

Общее число жертв вируса в столице составило 4572 человека. Накануне сообщалось о 14 жертвах COVID-19.

В Москве за сутки выявлен 691 новый заболевший. Всего начала пандемии в российских регионах было диагностировано 882347случаев заражения 2019-nCoV, от болезни погибли без малого 15 тысяч человек. Порядка 690 тысяч больных вылечились.

Ранее директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, осенью заболеют коронавирусом в основном те, кто «сидел в бункере».