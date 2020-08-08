К сентябрю завершится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, поэтому плотность населения значительно повысится.

По мнению эпидемиолога, осенью инфекция затронет тех, кто до этого избегал социальных контактов. Поэтому в сентябре–ноябре болезнь может протекать тяжелее.

«Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего „бункера“ и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — предположил собеседник агентства.

Кроме того, Тотолян отметил, что важно определиться с понятием «вторая волна коронавируса».

«Если понимать картину, которая была в апреле–июне, прежде всего, в Москве, то, я полагаю, ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах», — добавил эпидемиолог.

По его словам, ограничения позволят регулировать резкий подъем заболеваемости, хотя в целом его не стоит бояться. Кто должен переболеть — переболеет, заявил директор института. Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%. На данный момент существует только два способа приобретения иммунитета — переболеть или вакцинироваться.