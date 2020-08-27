Еще три вакцины от коронавируса сейчас находятся на этапе регистрации. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Об этом он рассказал журналистам. Слова Мурашко процитировало РИА «Новости».

Сейчас на регистрации находятся еще три вакцины Михаил Мурашко.

Мурашко пояснил, что речь идет как об отечественных, так и о зарубежных разработках. При этом все три вакцины будут производить именно в России.

Ранее Владимир Путин заявил, что вторая вакцина от коронавирусной инфекции появится в стране уже в сентябре. Президент выразил уверенность в том, что специалисты смогут создать препарат, который обязательно поможет людям.

Путин также заявил, что первая разработанная и зарегистрированная в России вакцина от коронавируса безвредна. Он напомнил, что в число добровольцев, которые раньше других испытали препарат на себе, входит его дочь. По словам президента, она чувствует себя хорошо — более того, в ее организме появились антитела к инфекции.

При этом глава государства подчеркнул, что созданная вакцина зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами страны. Прежде чем власти разрешили проводить клинические испытания на людях. Препарат прошел доклинические тесты на животных и доказал свою безопасность и эффективность.