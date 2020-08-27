Еще три вакцины от COVID-19 проходят регистрацию в России — Мурашко
Об этом он рассказал журналистам. Слова Мурашко процитировало РИА «Новости».
Сейчас на регистрации находятся еще три вакциныМихаил Мурашко.
Мурашко пояснил, что речь идет как об отечественных, так и о зарубежных разработках. При этом все три вакцины будут производить именно в России.
Ранее Владимир Путин заявил, что вторая вакцина от коронавирусной инфекции появится в стране уже в сентябре. Президент выразил уверенность в том, что специалисты смогут создать препарат, который обязательно поможет людям.
Путин также заявил, что первая разработанная и зарегистрированная в России вакцина от коронавируса безвредна. Он напомнил, что в число добровольцев, которые раньше других испытали препарат на себе, входит его дочь. По словам президента, она чувствует себя хорошо — более того, в ее организме появились антитела к инфекции.
При этом глава государства подчеркнул, что созданная вакцина зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами страны. Прежде чем власти разрешили проводить клинические испытания на людях. Препарат прошел доклинические тесты на животных и доказал свою безопасность и эффективность.