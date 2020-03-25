Еще три человека заразились коронавирусом в Якутии
Сейчас в Якутии 10 случаев COVID-19, сообщил Telegram-канал оперативного штаба при правительстве региона.
«Одна заболевшая якутянка вернулась из США и по приезду самоизолировалась, двое заболевших — из числа контактов первого заболевшего», — уточнили в оперштабе.
Зараженных изолировали. Они находятся в инфекционной больнице Якутска, где получают все необходимое лечение. Медики оценивают состояние своих пациентов как стабильное.
Всего из Якутска в Новосибирск, уточнило РИА «Новости» во вторник направили пять предварительно положительных проб.
Накануне выяснилось, что коронавирусом заразились генеральный директор якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов и пятеро контактировавших с ним сотрудников, в том числе четыре московских менеджера. Сам предприниматель недавно вернулся из Москвы. Подтвержденных случаев в регионе до сегодняшнего дня было семь.