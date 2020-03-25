Еще три человека заразились коронавирусом в Якутии

Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Якутии. Специалисты новосибирской лаборатории «Вектор» подтвердили анализы, сделанные якутскими врачами.

Сейчас в Якутии 10 случаев COVID-19, сообщил Telegram-канал оперативного штаба при правительстве региона.

«Одна заболевшая якутянка вернулась из США и по приезду самоизолировалась, двое заболевших — из числа контактов первого заболевшего», — уточнили в оперштабе.

Зараженных изолировали. Они находятся в инфекционной больнице Якутска, где получают все необходимое лечение. Медики оценивают состояние своих пациентов как стабильное.

Всего из Якутска в Новосибирск, уточнило РИА «Новости» во вторник направили пять предварительно положительных проб.

Накануне выяснилось, что коронавирусом заразились генеральный директор якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов и пятеро контактировавших с ним сотрудников, в том числе четыре московских менеджера. Сам предприниматель недавно вернулся из Москвы. Подтвержденных случаев в регионе до сегодняшнего дня было семь.