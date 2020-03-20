Семь новых случаев коронавируса выявили в России

Предварительные анализы подтвердили заражение у шести человек в Якутии. Это генеральный директор республиканской топливно-энергетической компании Андрей Коробов и пятеро контактировавших с ним сотрудников: четыре менеджера из Москвы и один местный работник. Сам директор тоже недавно вернулся из российской столицы.

Вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина уточнила, что всего в регионе выявлено семь случаев заражения коронавирусом. Все пациенты проходят лечение в инфекционном центре Якутска.

В Московской области коронавирус выявили у человека, который 11 марта вернулся из Праги. Как сообщили в оперативном штабе региона, речь идет о рейсе SU 2011 Прага — Москва. Таким образом, в регионе выявили 18 случаев заражения.

Всех пассажиров, которые летели этим бортом, попросили срочно вызвать врача на дом. Для этого можно воспользоваться номером 8−800−550−50−30, оформить вызов на портале государственных услуг или обратиться в скорую помощь по телефону 112.

В минувший четверг стало известно, что режим повышенной готовности ввели во всех регионах России. Это значит, что студентов и школьников перевели на удаленное обучение. Массовые и спортивные мероприятия или запретили вовсе, или ограничили число участников.

Власти Московской области рекомендовали местным торгово-развлекательным центрам приостановить работу кинотеатров. Сегодня стало известно, что Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк & Формула Кино» до 12 апреля закрыла свои заведения в торговых центрах МЕГА «Химки» и МЕГА «Белая Дача».