Еще 77 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 77 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за последние сутки, сообщил столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число умерших в столице пациентов с ковидом достигло 8159.

За последние сутки российские медики выявили 29 018 новых случаев COVID-19 во всех регионах страны. Общее число зафиксированных случаев болезни за все время пандемии коронавируса достигло 2 992 706, сообщил оперштаб.

Лидеры среди регионов по ежесуточному числу выявляемых случаев COVID-19 — это Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Повторная вспышка коронавируса произошла в мире в сентябре. Во многих странах снова ввели жесткие антиковидные ограничения.

Летом Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Он был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.

В стране уже началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты открылись во всех уголках России.