Еще 77 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Таким образом, общее число умерших в столице пациентов с ковидом достигло 8159.
За последние сутки российские медики выявили 29 018 новых случаев COVID-19 во всех регионах страны. Общее число зафиксированных случаев болезни за все время пандемии коронавируса достигло 2 992 706, сообщил оперштаб.
Лидеры среди регионов по ежесуточному числу выявляемых случаев COVID-19 — это Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Повторная вспышка коронавируса произошла в мире в сентябре. Во многих странах снова ввели жесткие антиковидные ограничения.
Летом Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Он был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
В стране уже началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты открылись во всех уголках России.