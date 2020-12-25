Число выявленных в России случаев COVID-19 приблизилось к 3 млн

За сутки российские медики выявили 29 018 новых случаев COVID-19 во всех регионах страны. Общее число зафиксированных случаев болезни за все время пандемии коронавируса достигло 2 992 706, сообщил оперштаб.

В течение 24 часов от последствий заражения коронавирусом умерли 563 человека. С марта болезнь унесла 53 659 жизней. Выздоровели за сутки 27 397 пациентов. Всего 2 398 254.

Лидеры среди регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 прежние: Москва (+7315), Санкт-Петербург (+3751) и Московская область (+1576).

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, особенно сложная ситуация сложилась в Ивановской, Новгородской, Псковской, Тверской, Тульской областях. В этих регионах смертность намного выше, чем в других субъектах России.

Повторная вспышка коронавируса произошла в мире в сентябре. Во многих странах снова ввели жесткие антиковидные ограничения. Специалисты уверены, что ситуацию удастся переломить масштабной вакцинацией, которая уже началась во всех уголках России.

Глава Центра имени Гамалеи, где создали вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что сделавшие прививку могут стать донорами плазмы с антителами. Об этом пишет «Газета.ru».