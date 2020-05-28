За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции погиб еще 71 пациент. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Общее число жертв инфекции достигло 2254 человека. За прошлый день от вируса умерли 73 человека.

«В Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в России выявили 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 2140 в столице, согласно данным стопкоронавирус.рф.

Всего в стране диагностировано 370 680 человек с положительным анализом на 2019-nCoV. Почти половина — 142 208 россиян выздоровели. От болезни погибли 3968 человек. Суточный прирост снизился до 2,3%.

Ранее стало известно, что часть коек для больных СОVID-19 в Москве переведут в обычный режим, почти половина из них свободна.