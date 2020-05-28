    28 мая 2020, 01:33

    Еще 71 пациент в Москве скончался от коронавируса — оперштаб

    Арина Гудилова

    За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции погиб еще 71 пациент. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
    Еще 71 пациент в Москве скончался от коронавируса — оперштаб

    Общее число жертв инфекции достигло 2254 человека. За прошлый день от вируса умерли 73 человека.

    «В Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

    За прошедшие сутки в России выявили 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 2140 в столице, согласно данным стопкоронавирус.рф.

    Всего в стране диагностировано 370 680 человек с положительным анализом на 2019-nCoV. Почти половина — 142 208 россиян выздоровели. От болезни погибли 3968 человек. Суточный прирост снизился до 2,3%.

    Ранее стало известно, что часть коек для больных СОVID-19 в Москве переведут в обычный режим, почти половина из них свободна.