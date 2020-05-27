Часть коек для больных СОVID-19 в Москве переведут в обычный режим

Сейчас половина столичных коек для больных COVID-19 свободна. Все эти койки начнут постепенно использовать для планового лечения пациентов.

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице создали мощную группировку для борьбы с коронавирусом. В больницах подготовили порядка 23 тысяч коек, пять тысяч обсервационных коек и около 15 тысяч временных медицинских центров.

«Это ну самая мощная группировка, наверное, из мировых городов, она позволяла нам страховаться на любой случай, на любое развитие ситуации», — приводит слова Собянина РИА «Новости».

Мэр столицы добавил, что самого жесткого сценария распространения коронавируса удалось избежать. Теперь в городе свободна практически половина коечного фонда.

«Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили, и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода», — заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы предложил с 1 июня возобновить работу непродовольственных магазинов и части бытовых услуг. Кроме того, жители города смогут выходить на прогулки.