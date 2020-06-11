    11 июня 2020, 01:30

    Еще 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве — оперштаб

    Арина Гудилова

    В Москве погибли еще 53 пациента с COVID-19. Об этом в среду сообщил столичный оперштаб.
    Еще 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве — оперштаб

    Общее число жертв коронавирусной инфекции составляет 3138 человека. Днем ранее от заболевания скончались 56 пациентов.

    «В Москве скончались 53 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

    Всего в стране выявлено 493 657 случаев заражения. За последние сутки — 8 404 человека. Вылечились 252 783 пациента, погибли — 6 358.

    Ранее стало известно, что российские фармацевтические компаниями начали проведение клинических исследований вакцин от коронавируса.