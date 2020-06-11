В Москве погибли еще 53 пациента с COVID-19. Об этом в среду сообщил столичный оперштаб.

Общее число жертв коронавирусной инфекции составляет 3138 человека. Днем ранее от заболевания скончались 56 пациентов. «В Москве скончались 53 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Всего в стране выявлено 493 657 случаев заражения. За последние сутки — 8 404 человека. Вылечились 252 783 пациента, погибли — 6 358. Ранее стало известно, что российские фармацевтические компаниями начали проведение клинических исследований вакцин от коронавируса.