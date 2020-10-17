Еще 52 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Москве

«В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом», — сказано в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 56 умерших.

Сегодня ранее стало известно, что халатных туристов из Москвы, которые съездили за границу и по возвращении не предоставили результаты тестов на коронавирус, оштрафовали более чем на миллион рублей. В общей сложности было составлено 1515 административных протоколов по нарушениям, за которые положены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Если безответственность повредила здоровью других людей, штраф может варьироваться от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

По последним данным в мире зафиксировано уже больше 39 миллионов заболевших COVID-19. Жертвами инфекции стали свыше миллиона человек. За все время пандемии российские медики выявили более 1, 3 миллиона случаев заражения коронавирусом. За минувшие 24 часа — 14 922. От болезни умерли свыше 24 тысяч пациентов.