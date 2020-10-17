Вернувшихся из других стран москвичей оштрафовали на 1 млн рублей из-за тестов на 2019-nCoV

«По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму один миллион 23 тысячи 500 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Всего составили 1515 административных протоколов по нарушениям, за которые положены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Если безответственность повредила здоровью других людей, штраф может варьироваться от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Москве ведут контроль за жителями, которые вернулись из других стран, с 1 августа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или в другом месте и в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пройти тестирование каждый москвич может бесплатно в городской поликлинике по месту жительства.

Московские медики за все время пандемии выявили 357 643 случая COVID-19. Из-за ухудшения эпидемической ситуации столичные власти снова ввели некоторые ограничения. Среди них есть одно экспериментальное: ночные клубы и бары столицы обязали пускать посетителей только после регистрации по номеру телефона, пишет «Газета.ru».